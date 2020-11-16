Ижевск, , 08:44 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 ноября выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 152 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 11 237 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 122 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 9110 человек. 201 житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки. Накануне в республике было зафиксировано также два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1926 человек. Из их числа 1036 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 671 — в состоянии средней степени тяжести, 185 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 ноября в республике было выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом, 15 ноября — 152 новых носителя SARS-CoV-2. За выходные дни число активных носителей коронавируса в республике выросло на 133 человека, при этом количество пациентов в тяжелом состоянии в стационарах региона выросло на 27 человек.