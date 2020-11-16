Среднеуральск, Свердловская область, , 09:14 — REGNUM В Среднеуральске (Свердловская область) положили в больницу пожилого мужчину, которого ранее назвали симулянтом и отказывались госпитализировать. Об этом сообщила дочь пациента Софья местным СМИ.

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Гражданину с одним лёгким долгое время не удавалось добиться госпитализации. По словам дочери, врачи назвали пенсионера симулянтом и отправили лечиться дома.

После огласки случая в СМИ ситуация изменилась. Врачи скорой доставили мужчину в Верхнепышминскую центральную районную больницу. По информации родственников, пенсионер заболел COVID-19, у него поднялась температура до 39 градусов, передаёт портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 40 671 случай заражения коронавирусом.