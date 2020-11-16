Хабаровск, , 09:21 — REGNUM В Хабаровске объявили набор волонтёров в медучреждения для помощи в условиях недостатка сотрудников. Ставку делают не только на студентов, но и на горожан.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В условиях распространения коронавируса значительно возросла нагрузка на врачей и медперсонал больниц и поликлиник.

«Открыт набор добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Помощь нужна не в «красной зоне», а в работе с документами, в регистратуре, на звонках, в уходе за пациентами. Самая популярная функция — термометрия на входе. Заявки на волонтёров уже поступили. Набор в первую очередь связан с тем, чтобы разгрузить врачей. Они будут гораздо полезнее в работе с пациентами, чем, как сейчас, встречая пришедших в больницу с термометрами», — рассказали DVHAB.ru в хабаровского региональном штабе «Мы вместе».

На призыв откликнулись несколько сотен хабаровчан.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёры, участвующие в борьбе с коронавирусом, помогут решить ряд проблем, связанных с лояльностью пациентов к медицинской системе, заявила главный врач ГКБ № 52 ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве.