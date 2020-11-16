Уфа, , 08:41 — REGNUM 116 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

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По его словам, всего в Башкирии было выявлено 12 444 случая заражения этой инфекцией, при этом 11 110 человек с ней справились. На лечении в больницах находятся 318 пациентов, из них у 32 пациентов фиксируется тяжелое состояние, а шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Забелин отметил, что всего в Башкирии скончались 68 пациентов с COVID-19.

Напомним, согласно данным на 15 ноября, в регионе скончались 67 пациентов с COVID-19. За сутки было выявлено 118 случаев заражения коронавирусом.

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