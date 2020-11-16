Москва, , 08:39 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило законопроект, который обяжет операторов сотовой связи устанавливать системы противодействия телефонным мошенникам (фроду). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Отмечается, что под фроду понимается трафик, при котором вызов абонента осуществляется по подменным номерам, получив несанкционированный доступ к операторскому оборудованию или специальным техническим средствам и программам.

Кроме того, в качестве телефонного спама также предлагается рассматривать сообщения или вызовы, цель которых — распространение рекламы без согласия абонента.

Законопроект обсудят 16 ноября на встрече с участием Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центрального банка и операторов связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычев заявил, что в России на 200% выросло число случаев телефонного мошенничества в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется не оставлять основной телефонный номер на подозрительных сайтах в сочетании с другими персональными данными, напоминают эксперты.

Читайте также: Эксперт Роскачества рассказал, как защитить номер телефона от мошенников