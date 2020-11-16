Новосибирск, , 08:39 — REGNUM В Новосибирской области с 1 сентября 2020 года 100% учеников с 1-го по 4-й класс обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко.

При этом, по словам Болтенко, анкетирование родителей школьников показало, что ровно половина учеников начальных классов не всегда обедают с удовольствием. На вопрос «Улучшилось ли питание в школьной столовой по сравнению с прошлым учебным годом?» 47% родителей ответили, что, на их взгляд, питание улучшилось, 31% изменений не увидели, и 22% пожаловались на ухудшение ситуации.

Согласно официальным данным, объём средств областного бюджета, выделенных на организацию питания льготных категорий в 2020 году, составил 1,5 млрд рублей.