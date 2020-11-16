Красноярск, , 08:34 — REGNUM Жители Красноярска жалуются в соцсетях на дымку и неприятный запах в воздухе.

Смог в Красноярске Vk.com/live_kras

«В некоторых районах города видимость была всего несколько метров. Жутковато было», — говорится в сообщении на странице паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте». Речь идёт о ситуации, сложившейся в воскресенье 15 ноября.

В комментариях некоторые подписчики заявили, что это был не смог, а всего лишь туман. Однако часть комментирующих сообщила о неприятном запахе в воздухе:

«Туман не воняет, вонь с самого утра стояла».

Как передаёт «Проспект Мира», 15 ноября системы мониторинга общественников, учёных и экологов действительно фиксировали загрязнения. При этом система минэкологии превышений почти не показывала. Утром 16 ноября ситуация существенно не изменилась.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным мэрии Красноярска, последний раз режим неблагоприятных метеоусловий в городе (режим «чёрного неба») действовал с 27 по 29 апреля 2020 года.

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