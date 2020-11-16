Москва, , 08:35 — REGNUM К флешмобу под хештегом #наденьужеэтумаску, запущенному московскими рестораторами, присоединились 77 регионов России, сообщается на портале мэра столицы.

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В акции принимают участие более 900 рестораторов, более 1 тыс. представителей фитнеса, более 1 тыс. салонов красоты и другие учреждения с массовым посещением людей по всей стране.

С начала флешмоба участники разместили в социальных сетях более 7 тыс. сообщений с призывом соблюдать меры безопасности. Отмечается, что москвичи стали чаще носить маски и перчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, флешмоб #наденьужеэтумаску стартовал в соцсетях 5 ноября 2020 года.

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