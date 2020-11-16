Улан-Удэ, , 08:34 — REGNUM Власти Бурятии просят неравнодушных граждан стать «общественными контролерами» и сообщать о нарушениях противоэпидемических мер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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В регионе с 16 ноября вводятся новые ограничения, касающиеся работы торговых центров, заведений общепита, фитнес-клубов и так далее. Как отмечается, они призваны разгрузить систему здравоохранения. Контролируют соблюдение этих мер 90 мобильных групп.

По словам зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, новые меры стали вынужденными, чтобы «охватить необходимым объёмом противоэпидемических мер все текущие очаги».

«И если хотя бы на несколько десятков человек снизится количество заболевающих — для медиков ковидных стационаров это очень важно. Поэтому мобильные группы со своей стороны сделают все, чтобы и жители Бурятии, и организации ответственно и с пониманием отнеслись к профилактике», — отметил он.

Жители могут сообщать об отсутствии масок у работников предприятий, несоблюдении дистанции, о массовых мероприятиях по номеру «112». Информация будет передана контрольным органам.

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