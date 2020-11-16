Чита, , 08:34 — REGNUM Работа открывшиеся в Чите моноклинике для больных коронавирусом подверглась жёсткой критике со стороны руководства Забайкальского края. Как сообщает сегодня, 16 ноября, пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулёва, руководство данного учреждения не обеспечило обещанного приема пациентов в выходной день.

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Также в ходе проверки, проведённой накануне, 15 ноября, выяснилось, записаться на прием к врачу по телефону практически невозможно. Чиновнику удалось это сделать только с шестой попытки спустя 35 минут ожидания.

«Добиться нормальной работы учреждения, в том числе оперативной выдачи результатов анализов, руководство не может», — констатировал Андрй Гурулёв.

В пресс-службе правительства Забайкалья также отметили, что это уже не первый сбой в работе монополиклиники, которая обслуживает больных коронавирусом. Ранее пациенты жаловались на значительные очереди на приём к врачу и для оформления больничных листов, отсутствие условий ожидания при прохождении по назначению врача компьютерной томографии (КТ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября обстановка с распространением коронавируса в Забайкалье остается достаточно напряженный. Подтверждена причина смерти от COVID-19 ещё у восьмерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 227 человек.

6 ноября в очереди на компьютерную томографию скончался мужчина. По даному факту министерство здравоохранения Забайкальского края начало проверку.

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