Пекин, , 08:36 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 22 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 ноября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит восемь активных случаев и ещё 14 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом семь активных случаев являются локальными, (выявлены в провинциях Сычуань, Гуандун, Шэньси, Цзянсу и Шаньси) и еще один — ввозной.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 86 346.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 81 388 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 19 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.