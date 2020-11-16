Москва, , 08:32 — REGNUM Расследовать экологические преступления, совершённые на территории России в сфере незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, сотрудникам правоохранительных органов поможет анализ ДНК тканей различных животных и рыб. Об этом сообщили 16 ноября в пресс-центре МВД России.

Браконьерский улов Пресс-служба Нижнеобского территориального управления Росрыболовства

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В ведомстве отметили, что уже опробовали и модернизировали методики молекулярно-генетического анализа ДНК.

«Современные молекулярно-генетические технологии позволяют проводить исследования не только генома человека, но и анализировать ДНК тканей различных животных, в том числе рыб, — заявили ТАСС в пресс-службе МВД.

По информации МВД, с начала 2020 года на территории России совершено почти 17 тыс. экологических преступлений. Это на 0,6% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Почти половина из этих экопреступлений раскрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Сахалинской области с начала путины-2020 и по состоянию на июль сотрудники полиции выявили 92 правонарушения в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов. Возбуждено 77 уголовных дел. Предварительный ущерб превысил 4 млн рублей.

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