Москва, , 08:27 — REGNUM Рособрнадзор разрабатывает навигатор для подготовки учеников 9-х и 11-х классов к основному и единому государственным экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ). Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, многие выпускники следующего года будут ребята, которые и в прошлом учебном году, и в этом часть программы прошли в дистанционном формате.

«Поэтому сейчас мы готовим навигатор для учеников 9-х и 11-х классов. Цель — максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе всю полезную информацию», — сказал Музаев.

Он добавил, что в таком навигаторе будут бесплатные видеоконсультации, демо-версии и другие материалы по подготовке к экзаменам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Музаев допустил сдачу Единого государственного экзамена в дистанционном формате. По его словам, такая возможность не исключена в будущем. Однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет обеспечить объективность проведения экзамена. Музаев считает, что внедрение цифровых технологий «расширяет возможности обучения».

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