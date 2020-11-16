Уфа, , 08:25 — REGNUM Антиковидный ситуационный центр создан в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, местные жители иногда не могут дозвониться до медучреждений, скорой помощи, получить данные результатов анализов, а также простейшую информацию. Существующие информационные системы не могли решить эту проблемы. При этом количество обращений людей по вопросам здравоохранения увеличилось, в том числе в разы увеличилось количество обращений в скорую помощь. Поэтому было принято решение о создании структуры, куда жители могут дозвониться, получить экспертное мнение и помощь, добавил он.

Отмечается, что центр начал работать с 16 ноября. Координировать его работу будет депутат госсобрания региона, кандидат медицинских наук Римма Утяшева.

Согласно данным на 15 ноября текущего года, в Башкирии выявлено 12 328 случаев заражения коронавирусом, в том числе 118 случаев выявлено в минувшие 24 часа. При этом справился с инфекцией 11 101 человек.

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