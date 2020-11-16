Ханты-Мансийск, , 08:23 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 207 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 200 случаев.

Всего с начала пандемии в Югре на 16 ноября зарегистрировано 31 454 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 26 260 человек, 324 пациента с COVID-19 скончались (на шесть человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 16 ноября составляет 1,01. За сутки на COVID-19 обследовано 5 539 человек, всего — 937 452. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию в регионе составляет 86,37%.