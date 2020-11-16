Москва, , 08:18 — REGNUM Головная боль может говорить о развитии рака головного мозга. Об этом в интервью «Пятому каналу» сообщил онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

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«Самым распространённым симптомом опухоли головного мозга является головная боль», — предупредил эксперт.

Онколог также отметил, что рак головного мозга у человека на ранних стадиях распознать достаточно трудно, так как он развивается бессимптомно. Однако позднее появляются первые симптомы, такие как быстрая утомляемость, головокружение, тошнота, ухудшение зрения и слуха, потеря сознания и судороги.

Возникновение трудностей с произношением, когда у человека во время разговора могут выпадать словосочетания и буквы из слов и предложений, а также нарушения письменной речи являются тревожными симптомами, появление которых говорит о поражении органов, которые отвечают за вестибулярную функцию. В этих случаях следует незамедлительно обратиться к врачу.

По словам онколога, основными причинами образования опухолей головного мозга являются генетическая предрасположенность, лучевая терапия, метастазы других опухолей, а также частые травмы органа и сотрясения.

Мяснянкин отметил, что опухоль мозга бывает как злокачественной, так и доброкачественной. Первая требует незамедлительного лечения, вторая — регулярного наблюдения у специалистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что самым главным врагом онкологических заболеваний является ранняя диагностика. Он добавил, что при раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%.

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