Москва, , 08:26 — REGNUM С понедельника, 16 ноября, духовные школы Московского региона и Санкт-Петербурга переведены на дистанционный формат обучения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, которая наиболее тяжела в Москве, Московской области и Северной столице.

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Дистанционное обучение в духовных школах продлится как минимум до начала второго семестра 2020/2021 учебного года, сообщили в рабочей группе при Патриархе Московском и Всея Руси.

Что же касается духовных семинарий в других регионах, то их перевод на «дистант» может быть осуществлен с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора.

В Московской патриархии РПЦ отмечают, что «перевод образовательной деятельности в дистанционный формат позволяет существенно сократить риски здоровью учащих в период пандемии».

Напомним, высшие учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге, подчиняющиеся Министерству высшего образования и науки РФ, переведены на дистанционное обучение с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербургская духовная академия еще в конце сентября в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции перевела образование студентов на дистанционный формат в полном объеме.

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