Оренбург, , 08:15 — REGNUM В Оренбургской области для ссузов продлен период «дистанционки». Учащиеся техников и колледжей продолжат получать образование в удаленном формате до 1 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобре.

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В очном формате проводится только промежуточная аттестация или производственная практика. Напомним, учащихся образовательных учреждений среднего профессионального звена перевели на дистанционное обучение со 2 ноября.

Добавим, в Оренбуржье ежедневно выявляют примерно по 190 новых случаев заражения. На 15 ноября в COVID-центрах находятся 1298 пациентов, из них 362 — в тяжелом состоянии. В регионе с начала пандемии зафиксировано 155 смертей от коронавирусной инфекции.

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