Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Руководители и должностные лица энергетических предприятий Мангистауской области Казахстана подозреваются в создании ОПГ для хищения электроэнергии, сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу.

По данным следствия, с марта по октябрь 2019 года подозреваемые собирали специальные схемы для ухода от учета электроэнергии. Незаконные махинации подозреваемые проводили на подстанциях в Мунайлинском районе и Жанаозене.

Дела по семи статьям уголовного кодекса возбуждены против сотрудников ТОО «МАЭК-Казатомпром», ГКП «Мангистауэнерго» и ГКП «Озенэнергосервис».

Девять человек подозреваются в рейдерстве, вымогательстве, создании и участии в ОПГ, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Общая сумма ущерба составила 500 млн тенге ($1,16 млн). Арест наложен на имущества и банковские счета подозреваемых на сумму 110 млн тенге ($256 тыс.).