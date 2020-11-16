Асбест, Свердловская область, , 07:50 — REGNUM В Асбесте Свердловской области найден вероятный убийца 111-летней девочки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ребёнок ушёл из квартиры на улице Ленина днём 12 ноября и пропал. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней. А вскоре силовики поймали местного гражданина 1980 года рождения. Он признался в совершении преступления.

По словам задержанного, он встретил девочку на улице и пригласил её к себе домой, а затем совершил насильственные действия сексуального характера и задушил. От тела избавился уже в тёмное время суток

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены экспертизы.