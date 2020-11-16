Триполи, , 07:39 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 974 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

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По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 73 602. Также за 15 ноября в Ливии скончались еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на ливийской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 1017 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки в Ливии выздоровели 874 пациента. Всего в стране с болезнью справиться смогли 44 133 человека.