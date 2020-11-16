Якутск, , 07:50 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки лабораторно подтвердилось 242 (220 накануне) новых случая заражения коронавирусом, три пациента выздоровели, три скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 16 ноября в республике выдано 16 972 положительных теста на COVID-19. Выздоровели 6272 пациента, скончались 189.

За прошедшую неделю в Якутии административными комиссиями проведено 957 выездных рейдов. Роспотребнадзор выдал 72 предостережения и 52 предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Составлено 10 актов, 41 протокол об административном правонарушении. 47 дел рассмотрено судом, проведено 307 профилактических бесед.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по-прежнему сложная эпидобстановка — за сутки выявлено 215 (211 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 89 человек, умер один пациент.