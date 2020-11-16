Петропавловск-Камчатский, , 07:27 — REGNUM На Камчатке троих жителей Узбекистана осудят за незаконную рыбалку тихоокеанского лосося в акватории Охотского моря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствием установлено, что граждане Узбекистана создали организованную группу для вылова рыбы. Они рыбачили с помощью жилковой сети и надувной лодки с мотором.

Обвиняемые в незаконной рыбалке ущерб в сумме более 300 тыс. рублей полностью возместили.

Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 1 июня по 31 октября сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Управления Росгвардии по Камчатскому краю и Северо-восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству проводили операцию «Путина-2020». В ходе которой было возбуждено 169 уголовных дел за незаконную добычу водных биоресурсов.