Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:26 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области власти всё же собираются возвести ледовый городок. Но он будет создан с учётом требований Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба мэрии.

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Чиновники решили не строить городок возле КДК «Современник». Также не будет и самой большой горки у Нижнетагильской филармонии. Главный новогодний объект откроется в декабре на Театральной площади. Количество горок минимизируют, также исключат возведение сцены. Акцент сделают на фотозонах и ярком световом оформлении.

Как сообщало ИА REGNUM, минимизировать ледовый городок готовы и в Екатеринбурге. Напомним, в Свердловской области продолжается подъём заболеваемости COVID-19.