Анадырь, , 07:32 — REGNUM На Чукотке в рамках нацпроекта «Здравоохранение» действует система удалённых телемедицинских консультаций, которая позволяет специалистам окружной и районных больниц, федеральных медучреждений совместно лечить особые случаи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Запросы на лечение от пациентов с Чукотки направляются в более чем 40 лечебных учреждений страны, включая все национальные медицинские исследовательские центры. Документы, снимки и результаты обследований направляются по защищенным каналам, по результатам формируется протокол.

В 2019 году было проведено около 300 телемедицинских консультаций. В этом году их будет на Чукотке значительно больше.

«По всем случаям с тяжёлым течением COVID-19 проводятся телемедицинские консультации с федеральным дистанционным консультационным центром по коронавирусу, в котором работают лучшие специалисты», — сказала и. о. начальника департамента здравоохранения автономного округа Надежда Ищенко.

Один из последних случаев — лечение недоношенного младенца с тяжёлой врожденной вирусной инфекцией. Ребёнок был после рождения в критическом состоянии. Врачи окружной больницы провели несколько сеансов телемедицинских консультаций со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова. Все рекомендации и назначения федеральных коллег были выполнены. Состояние ребёнка улучшилось. В ближайшие дни планируется выписка матери с младенцем из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из первых регионов России, где тестируют сервис телемедицины, стала Белгородская область. Онлайн-консультации доступны на региональном портале госуслуг.