Магадан, Магаданская область, , 07:14 — REGNUM Власти Магаданской области продлили режим повышенной готовности, действовавший до 16 ноября, ещё на две недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Действие мер по предотвращению распространения коронавируса на Колыме продлевается до 30 ноября включительно.

«Ситуация стабильная, но тяжёлая. Задача правительства Магаданской области, федеральных структур и муниципальных органов с этой ситуацией справиться. Динамику заболевших буду отслеживать в течение суток. Всем службам учёта и профилактики быть готовыми в течение суток отвечать, что делается в том или ином ведомстве по данному вопросу», — сказал губернатор Сергей Носов.

За последние сутки в Магаданской области выявлено 46 случаев заражения коронавирусом. Всего на 16 ноября в регионе зарегистрировано 5199 носителей SARS-CoV-2, скончались 47 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 19 ноября откроется первый в мире российско-китайский тренинг-центр (РКТЦ) для диагностики и лечения COVID-19, а также реабилитации после коронавируса. Международная клиника будет действовать на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).