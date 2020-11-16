Санкт-Петербург, , 07:12 — REGNUM С понедельника, 16 ноября, в Санкт-Петербурге начал действовать режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Таким жителям запрещено покидать места проживания, кроме случаев, оговоренных в постановлении городского правительства. Этой и другими мерами Смольный рассчитывает сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции и предотвратить коллапс системы здравоохранения.

Пожилой мужчина в пекарне Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как отмечается, петербуржцам, на которых распространяется режим самоизоляции, разрешено покидать место проживания (пребывания) лишь для обращения за медицинской помощью и в случаях прямой угрозы их жизни и здоровью.

«Также такие граждане могут посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор до ближайшего места накопления отходов, гулять и заниматься физической культурой и спортом», — пояснили в Смольном.

Отметим, что последние два пункта существенно отличают нынешний режим самоизоляции для пожилых людей от того, что действовал во время первой волны пандемии, когда прогулки и физкультурные занятия на улицах были для них под запретом. К тому же в тот период были закрыты парки и скверы.

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С понедельника, 16 ноября, работающие в Петербурге организации и индивидуальные предприниматели обязаны перевести сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Исключение сделано для педагогов, медиков, работников транспорта, торговли, а также сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

Однако работодателям придется доказывать необходимость пребывания таких сотрудников на рабочем месте в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, куда должна быть предоставлена соответствующая информация.

Чтобы облегчить режим самоизоляции пожилых и хронически больных петербуржцев, у кого нет близких родственников, организована работа по доставке им продуктов питания и товаров первой необходимости силами волонтёров.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтёров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию по телефону 8−800−200−34−11.

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Также с 16 ноября в Петербурге посетители театров, концертных залов и концертных площадок с входным билетом без указания зрительского места — например, на танцпол — допускаться не будут. Такие билеты организациям запрещено продавать.

Количество посетителей в зале не может превышать половины от числа зрительских мест.

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Напомним, что в Петербурге с 14 ноября по 15 января введены и другие меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В частности, любые мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти.

В государственных учреждениях города приостановлено оказание услуг клубами, кружками, секциями и студиями, независимо от возраста посещающих их лиц, кроме программ спортивной подготовки и образовательных программ. Дополнительные общеразвивающие программы в помещениях государственных организаций допобразования приостановлены.

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Напомним, в субботу, 14 ноября, в Петербурге было зарегистрировано 1944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым абсолютным пиком для города. Более 1 тыс. заразившихся ежедневно выявляется с 3 ноября.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 81 704 случая заражения. От COVID-19 скончался 4551 человек. Выздоровели 48 663 человека.

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