Хабаровск, , 06:55 — REGNUM В Хабаровске 138 учеников школ по решению родителей перешли на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Читайте также: На Среднем Урале продлили дистанционный режим для 6−10 классов школ

Школы идут навстречу пожеланиям родителей: для перевода ребёнка на «дистанционку» необходимо написать заявление.

«Главное, чтобы школьники получали знания. Отмечу, что доля «дистанционников» на фоне общего количества учеников (более 65,5 тысячи человек), очень мала. С начала второй четверти общеобразовательные учреждения города успешно работают в очном режиме. Чтобы защитить здоровье детей, приняты все противоэпидемические меры. Педагоги следят за соблюдением детьми социальной дистанции и норм личной гигиены. На карантин по коронавирусу и ОРВИ закрыты всего десять классов в пяти школах», — сказал начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев.

Решен вопрос и с временной заменой болеющих учителей. На их места в пяти школах Хабаровска вышли студенты 3−4-х курсов педуниверситета. Кроме того, старшекурсников привлекают в качестве тьюторов для дистанционного обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили дистанционный формат обучения для 6−10-х классов школ ещё на неделю.