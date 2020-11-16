Екатеринбург, , 06:37 — REGNUM Глава одной из фирм Екатеринбурга отправлен в СИЗО. Он является фигурантом дела о махинациях, пишут СМИ.

По данным Е1.ru, под арестом он пробудет два месяца. Издание также отмечает, что представители одного из дорожно-эксплуатационных участков заключали с фирмой договор, но работы организация делала своими силами. При этом подрядчик якобы обналичивал деньги и отдавал их чиновникам.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе силовиками был допрошен глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков. Также силовики провели обыск в администрации района.

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