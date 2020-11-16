Циолковский, Амурская область, , 06:34 — REGNUM В Амурской области власти города Циолковской ввели для населения новую меру поддержки — замену изношенных окон и балконов на новые металлопластиковые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Воспользоваться новой мерой могут только проживающие в муниципальных квартирах. Ещё одно условие — отсутствие долгов за услуги ЖКХ. Как отмечают специалисты, это заставило некоторых жителей погасить задолженность перед коммунальщиками.

До конца 2020 года пластиковые окна будут установлены в 19 квартирах. Всего в администрацию города поступило более 400 заявлений на новую меру поддержки. Специалисты обследуют квартиры и принимают решение о замене старых окон и балконов на новые пластиковые. В первую очередь учитывается изношенность.

В 2020 году в бюджете на эти работы предусмотрено порядка 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ликвидировали более 5 тыс. кв. метров аварийного жилья в 17 муниципальных образованиях с начала года — план выполнен на 50%.