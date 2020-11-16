Лондон, , 06:33 — REGNUM Строительство туннеля под Стоунхенджем, несмотря на протесты экологов, археологов и друидов, одобрило правительство Великобритании. Об этом 16 ноября сообщает The Guardian.

Проект общей стоимостью 2,2 миллиарда долларов согласовал министр транспорта Грант Шеппс. Согласно проекту, трасса A303 будет дополнена туннелем с двумя полосами в каждую сторону, он пройдёт под древнейшим памятником археологии. Предполагается, что новая схема движения транспорта позволит избежать заторов на ключевой автотрассе в юго-западной части страны.

Сторонники проекта поясняют, что такое решение поможет спрятать в туннель шумную магистраль, вернёт первоначальный внешний вид ландшафту и позволит сократить время в пути.

Противники проекта полагают, что строительство может нанести вред мегалитическому сооружению, включённому в список Всемирного наследия. Археологи назвали решение правительства «международным скандалом». При этом отмечается, что подземная часть дороги составит три километра и будет находиться на 50 метров дальше от Стоунхенджа, чем нынешняя автотрасса.

Напомним, Стоунхендж является одним из самых знаменитых археологических памятников в мире. Он находится на территории графства Уилтшир в Англии, примерно в 130 км к юго-западу от Лондона. Ранее ИА REGNUM сообщало, что археологи обнаружили рядом со Стоунхенджем круг из гигантских ям, которые были выкопаны примерно тогда же, когда строился мегалитический комплекс.

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