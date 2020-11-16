Абакан, 16 ноября 2020, 06:33 — REGNUM По состоянию на 15 ноября в Хакасии коронавирус выявлен у 9393 человек, в том числе у 874 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
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В регионе выздоровели 6511 человек. Это 69,3% от числа заразившихся.
За весь период скончались 89 пациентов с COVID-19, в том числе 67 человек — в возрасте старше 65 лет (75%).
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 ноября в Хакасии было выявлено 9046 носителей коронавируса.
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