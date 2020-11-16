Владивосток, , 06:18 — REGNUM В Приморье по-прежнему сложная эпидобстановка — за сутки выявлено 215 (211 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 89 человек, умер один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 16 ноября лабораториями края выдано 18 719 положительных тестов на COVID-19. Выздоровели 13 895 приморцев, не справились с болезнью 194 пациента.

«Превышение среднекраевого показателя заболеваемости зафиксировано во Владивостоке, Находке и Хасанском районе. Также новые случаи регулярно регистрируются в Артёме, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Партизанском и Ольгинском районах. На других территориях новые заболевшие появляются, но не каждый день. Проведение профилактических мероприятий актуально везде», — сказали в Роспотребнадзоре.

С 16 ноября в школах Приморья, где были продлены каникулы, началась вторая четверть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за прошедшую неделю выявили 1165 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 161 человека.