Веллингтон, , 06:11 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили еще один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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По данным ведомства, заболевший прибыл в Новую Зеландии самолетом из Сингапура. В ходе прохождения самоизоляции у него подтвердили заражение коронавирусом нового типа, теперь его поместили в карантинное учреждение в городе Окленде.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 58 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1645 инфицированных SARS-CoV-2.