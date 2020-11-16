Алжир, , 06:07 — REGNUM Дополнительное усиление ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2 ввели власти Алжира. Об этом 16 ноября сообщает информационное агентство Algerie Press Service со ссылкой на коммюнике пресс-службы главы правительства страны Абдельазиза Джеррада.

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Как пояснил Абдельазиз Джеррад, дополнительные меры будут вводиться постепеннно, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. На 15 дней в 32 из 48 провинций страны вводится комендантский час с 20:00 до 05:00. Кроме того, в этих же провинциях все торговые предприятия, точки общепита, парикмахерские обязаны будут закрыться в 15:00.

Также по всей стране на 15 дней закрываются рынки продажи подержанных автомобилей, спортзалы, зоны отдыха и досуговые центры. Под запрет попали любые массовые собрания, в том числе свадьбы, похороны и любые семейные мероприятия. Наряду с ними запрещаются массовые мероприятия, организуемые учреждениями. Главы провинций будут обязаны обеспечить выполнение всех запретов и ввести систему штрафных санкций для нарушителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алжире за сутки было выявлено 811 случаев заражения коронавирусом нового типа, что является суточным рекордом с начала пандемии. Всего в стране подтверждено 64 257 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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