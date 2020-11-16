Новосибирск, , 06:03 — REGNUM В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области прошло межведомственное совещание по ситуации в детской туберкулезной больнице. Оно прошло по инициативе Надежда Болтенко.

Напомним, что в начале ноября в сети появилось видео, на котором медсестра учреждения тащит ребёнка за волосы. Было возбуждено дело. Позже выяснилось, что ещё одна медсестра больницы жестоко обходилась с детьми. Было возбуждено ещё одно дело. Позже в рамках расследования этих уголовных дел было возбуждено третье дело — о халатности руководства медучреждения.

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По словам уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко, в её адрес поступило 138 письменных обращений по ситуации с жестоким обращением с детьми в детской туберкулезной больнице.

Отметим, что региональное управление СКР и прокуратура области продолжают работу по фактам жестокого обращения с детьми.