Благовещенск, , 06:01 — REGNUM В Амурской области предприниматели намерены развивать новое для себя направление — заготовка дикоросов для экспорта в страны Азии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Планируется, что брусника будет заготавливаться для экспорта в Южную Корею, Японию и Китай. Китайцы заинтересованы в покупке голубики. Также будут заготавливаться грибы и папоротник.

Предприятие «Тайга Органика» откроет первый в регионе специализированный завод по заготовке дикоросов, принимать которые будут у местного населения за плату.

«В настоящее время создан союз переработчиков дикоросов Амурской области — «Дикоросы Амура — 2020», в который вошли 10 членов, уже занимающихся сбором и реализацией дикорастущего сырья», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чукотки объявили о начале приёма заявок на получение субсидии для заготовки и переработки дикоросов. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с закупкой у населения дикорастущих пищевых продуктов, а также на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для их хранения и переработки.