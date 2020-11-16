Владивосток, , 06:15 — REGNUM Во Владивостоке 19 ноября откроется первый в мире российско-китайский тренинг-центр (РКТЦ) для диагностики и лечения COVID-19, а также реабилитации после коронавируса. Международная клиника будет действовать на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).

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Организаторами создания центра выступили Дальневосточный центр образовательных и научных программ ВОЗ при ВГУЭС совместно с Центральной больницей китайской традиционной медицины «Ци Тянь» в Пекине при участии Центра практической медицины «Биомед» МГУ им. Ломоносова, подразделений РАН, ТГМУ, сообщает портал VladMedicina.ru.

В медцентре, не имеющем аналогов в мире, тренинги будут вестись в режиме видеоконференций с синхронным переводом на русский и китайский языки. Китайские врачи поделятся традиционными национальными методиками лечения, такими как акупунктура, массаж, гирудотерапия дополнены квантовыми технологиями, а также секретами народной медицины, доказавшими свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.

«Открытие РКТЦ имеет громадное значение для снижения нагрузки на медицинские учреждения Приморья, которые уже не в состоянии обеспечить приём всех желающих. При этом методы китайской народной медицины имеют большую эффективность для лечения COVID-19. По официальной статистике КНР, 96% всех заболевших коронавирусом в Китае вылечили методами китайской традиционной медицины», — сказал генеральный директор Центра учебных и научных программ ВОЗ при ВГУЭС Александр Латкин.

Тренинг-центр вынесен за пределы территории университета, чтобы не случалось контактов инфицированных со студентами и преподавателями.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Циндао на востоке Китая 12 ноября число подтвержденных случаев COVID-19 снизилось до нуля.

Ранее на коронавирус было проверено 11 млн местных жителей всего за пять дней с целью сдержать распространение вируса.