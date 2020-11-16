Ханты-Мансийск, , 05:53 — REGNUM В Ханты-Мансийске открыты три группы полного пребывания для младенцев от двух месяцев до 1,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Югры.

Одна из младенческих групп Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска ©

Расположены группы в разных детских садах — в «Ёлочке», «Теремке» и центре образования школа-сад №7. Они оборудованы кроватками для младенцев, пеленальными столиками, манежами, столиками для кормления, ходунками и другим. кормят детей соответственно возрасту, в соответствии с санитарными нормами. В планах мэрии открыть ещё пять подобных групп.

Кроме того, в детских садах Ханты-Мансийска действуют 37 групп для детей в возрасте от полутора до трёх лет, которые посещают 1610 детей.