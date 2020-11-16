Пекин, , 05:37 — REGNUM Один из зарубежных китайских механиков, известных как Наньянские добровольцы, Ло Кайху умер в возрасте 102 лет в провинции Юньнань на юго-западе страны, сообщает агентство Синьхуа.

Наньянские добровольцы — это около 3000 зарубежных китайских водителей и механиков, проживавших в странах Юго-Восточной Азии, которые сплотились при содействии знаменитого бизнес-пионера и филантропа Тан Ках Ки, чтобы «помочь Рожиде в час беды» в 1939 году во время Освободительной войны китайского народа против японской агрессии.

Добровольцы вернулись в Китай из-за рубежа восемью группами, чтобы помочь в перевозке военных грузов и проведения экстренным ремонтных работ по дороге Юньнань — Мьянма протяжённостью 1145 км, которая была критически важной для Китая и потому была главной целью японских авианалетов.

Ло родился в городе Вэньчан на самом южном китайском острове Хайнань, после чего в 1934 году уехал жить в Малайзию. Он присоединился к восьмой группе механиков в июле 1939 года и прошел ускоренный курс обучения в столице провинции Юньнань городе Куньмине, после чего направился на фронт. Многие Наньянские добровольцы погибли на фронте.

Считается, что Ло был последним Наньянским добровольцем в Юиньнани, который жил и работал в Китае с тех пор. Он ушел на пенсию в 1978 году после работы в одной из местных компаний аппаратного обеспечения. В прошлом месяце единственный оставшийся на Хайнани иностранный китайский механик Чжан Сюлун умер в возрасте 102 лет.