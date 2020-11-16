Москва, 16 ноября 2020, 05:42 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл рабочую встречу в Москве с новым главой Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Стороны обсудили ряд тем и вопросов, касающихся развития региона.
«Руководители рассмотрели вопросы реализации социальных программ, перспективные инвестиционные проекты — в частности, в инфраструктурном секторе, промышленности, туризме, логистике. Особое внимание было уделено реализации мероприятий в рамках дальневосточной субсидии», — пояснили в правительстве Хабаровского края.
Как сообщало ИА REGNUM, Арбитраж Хабаровского края 21 декабря рассмотрит иск Министерства труда и социальной защиты РФ к правительству Хабаровского края, министерству социальной защиты населения региона и минфину области. Речь идёт о взыскании субсидии в 25 млн рублей.