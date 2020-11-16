Новосибирск, , 05:35 — REGNUM В Новосибирской области по решению суда арестовано имущество бывшего главы Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) академика Александра Асеева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Напомним, экс-глава СО РАН подозревается в мошенничестве с приватизацией коттеджа.

«Как рассказали источники, знакомые с ходом расследования дела, под арестом оказались особняк в новосибирском Академгороке, оформленный на дочь учёного, проживающую во Франции, а также автомобиль Peugeot 407 выпуска 2009 года, зарегистрированный на самого академика, — уточняет СМИ. — Отметим, что суд запретил только сделки с указанным имуществом, пользоваться им собственники могут».

При этом судебное решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук Александр Асеев сообщил, что его не уведомили о возбуждении в отношении него уголовного дела.

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