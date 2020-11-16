Ульяновск, , 05:20 — REGNUM В Ульяновской области поставлен «рекорд» по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба, опубликованные в соцсетях.

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По информации на вечер 15 ноября, в регионе за последние сутки лабораторно подтверждено 24 228 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 226 носителей.

По последним данным оперативного штаба России (на утро 15 ноября), в Ульяновской области выздоровели 19 407 человек (80,8%), скончались 303 пациента с COVID-19.

По данным регионального минздрава, в 2020 году открылось 29 аптечных учреждений ульяновской государственной аптеки. В 2021 году на лекарственное обеспечение региональных льготных категорий граждан в проекте бюджета планируется направить свыше 1 млрд рублей.