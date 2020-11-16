Магадан, Магаданская область, , 05:20 — REGNUM Сенатор от Магаданской области в Совете Федерации РФ Анатолий Широков рассказал о предлагаемых планах развития дальневосточных вузов по программе «дальневосточный профессор».

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Сохранение пороговых значений ЕГЭ 2019 года для вузов Дальнего Востока может стать частью программы их преференциальной поддержки, обсуждение которой уже началось в Москве.

«В последние годы по всей стране проводилась оптимизация системы высшего образования, которая, в частности, заключалась в увеличении количества студентов на одного преподавателя: от 1 к 10 до 1 к 12. В практической плоскости это привело к уменьшению финансирования фонда оплаты труда и к сокращению профессорско-преподавательского состава», — рассказал сенатор «Магаданской правде».

В центральных вузах ректоры могут за счёт внебюджетного студенчества нивелировать эту ситуацию, а на Дальнем Востоке такой возможности нет из-за меньшего количества студентов.

По словам Анатолия Широкова, уже создана рабочая группа, куда входит и он, по разработке программы преференций для дальневосточных вузов. В декабре в Хабаровске планируется встреча министра образования РФ с ректорами вузов ДФО, где и будет завершено обсуждение всех предложений.

«Для меня важность проведенной работы заключается в том, что Минобрнауки вышло за рамки своих узковедомственных интересов, вписавшись в общегосударственный подход, декларирующий, что Дальний Восток — территория перспективного развития. А если в министерстве начинают думать, как укрепить вузы, создать преференциальные условия, чтобы высшие школы этих территорий финансировались в преимущественном порядке, появляется возможность сохранения вузов и эффективное закрепление молодёжи», — пояснил Широков.

Частью такой программы преференций для вузов Дальнего Востока может стать и программа «дальневосточный профессор», инициатор которой сенатор.

«Моя программа может получить поддержку на уровне правительства страны. Во всяком случае, она услышана и положительно оценена в министерстве науки и высшего образования. Идея в том, что мы должны создавать кадровый потенциал на месте и давать нашим студентам самые современные знания. Программа «Дальневосточный профессор» может заключаться в приглашении в дальневосточные вузы именитых преподавателей, которые на протяжении определенного времени будут читать курс студентам, заниматься с аспирантами и дипломниками. Под эти цели многим вузам будет необходимо вернуть аспирантуры. Мы начнём получать хороших специалистов, можем воссоздавать научный потенциал на местах», — считает Анатолий Широков.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ректоров московских и питерских вузов снизить стоимость обучения для студентов из-за продления «удалёнки».