Чебоксары, , 05:12 — REGNUM В Чувашии уставлен суточный «рекорд» по числу летальных исходов от COVID-19 — умерли 11 пациентов. При этом число выздоровевших вдвое больше выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

С начала пандемии в Чувашии официально выявлено 10 939 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 87.

Выздоровели от COVID-19 в республике 9558 человек, из них за последние сутки — 164.

При этом в Чувашии за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом — таким образом, во время пандемии скончались 197 человек.

Отметим, что в Чебоксарах выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса детской инфекционной больницы. В новом трехэтажном здании развернуто 50 коек. К кроватям проведены системы медицинских газов: кислород, сжатый газ, закись азота, вакуум. При необходимости палаты могут быть переоборудованы под палату интенсивной терапии.