Благовещенск, , 05:11 — REGNUM В Амурской области продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением мер безопасности для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. В ходе последнего рейда было выявлено учреждение общепита, которое осуществляло свою деятельность после 21:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Распоряжением губернатора Приамурья Василия Орлова предприятиям, оказывающим услуги общественного питания, запрещено работать в период времени с 21:00 до 07:00. За неделю специалисты министерства экономического развития и внешних связей области проверили 15 предприятий, за весь период — 564.

В ходе одного из последних рейдов было выявлено, что после 21:00 заведение общепита продолжало принимать посетителей. При этом на предприятии отсутствовали защитные маски, журнал графика уборки. Гостям предоставлялась услуга кальяна и свободный доступ к Wi-Fi.

Хозяину заведения грозит административное наказание по части 1 статьи 20.61 КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за прошедшую неделю выявили 1165 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 161 человека.