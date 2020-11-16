Токио, , 04:58 — REGNUM Традиционные новогодние торжества с участием императорской семьи, которые проводятся в январе, могут быть отменены из-за пандемии COVID-19 в Японии. Об этом 16 ноября сообщает агентство Kyodo.

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Каждый год в первых числах января десятки тысяч жителей Японии собираются перед императорским дворцом в Токио. На один из балконов дворца выходят император, императрица и другие члены императорской семьи и приветствуют всех пришедших. Этой традиции уже много лет, она может быть отменена только в исключительных случаях. Последний раз такое произошло в 1990 году в связи с общенациональным трауром, который был объявлен после смерти императора Хирохито.

Всю последнюю неделю в Японии ежедневно выявляют более тысячи новых случаев заражения коронавирусом. При этом в стране отменены ограничительные меры, а ношение масок не является обязательным. Штрафы за отсутствие защитной маски не предусмотрены, но японцы сами предпочитают не выходить из дому не надев маску.

Ранее ИА REGNUM сообщало о суточном рекорде в Японии по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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