Сеул, , 04:48 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 223 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Отмечается, что среди новых случаев 193 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за рубежа. Центр подчеркивает, что уже третьи сутки подряд в Южной Корее выявляют более 200 инфицированных ежедневно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 28 769. Также за 15 ноября в стране скончался еще один пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 494 человека.