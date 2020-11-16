Хух-Хото, Китай, , 04:42 — REGNUM Бывший политический советник города Харбин, столицы провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая предстал перед Промежуточным народным судом Хулун-Буир во Внутернней Монголии на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Цзян Говэнь обвиняется п использовании его должностного положения от занимаемых из различных постов с целью наживы через продвижение интересов третьих лиц в период с 2005 по 2019 годы.

Выяснилось, что он получил взяток деньгами или дорогими подарками на сумму более 103 млн юаней (около $15,7 млн), говорится в обвинительном акте. За время слушания прокуратура представила доказательства, с которыми ознакомились обвиняемый и его защита.

В своем последнем слова Цзян признал свою вину и выразил раскаянием. Судебный процесс был открыт для общественности, в нем приняли участие законодатели, политические советники, представители прессы и общественности. Приговор будет оглашен позднее.