Хабаровск, , 04:45 — REGNUM В правительстве Хабаровского края вновь кадровые назначения, врио губернатора Михаил Дегтярёв написал об этом в соцсетях.

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Исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Ермошкин назначен главой минкульта Хабаровского края.

Вадим Сабуров назначен и. о. министра природных ресурсов края.

Ранее Дегтярёв поменял практически всю команду управленцев от бывшего губернатора Сергея Фургала.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края 12 ноября объявило тендер на оказание услуг охраны высшего должностного лица — губернатора в 2021 году. На эти цели из краевого бюджета на семь телохранителей планируется потратить более 33 млн рублей.